Haus auf dem Stadion

Leben im Stadion? In Holland bald möglich

Der SBV Excelsior Rotterdam fällt mit innovativen Plänen für die Stadionrenovation auf. Vier Häuser mit insgesamt 400 Wohnungen sollen auf dem Stadiondach entstehen.

Damit will das Architekturbüro ein Wahrzeichen in der Stadt errichten.

Leben in unmittelbarer Nähe des Stadions des Lieblingsvereins? Das wünscht sich so manch ein Fan. Und das weiss auch der SBV Excelsior Rotterdam, der in der Eerste Divisie spielt, der zweithöchsten Liga der Niederlande. In den Renovationsplänen seines Stadions hat er diesen Wunsch berücksichtigt.