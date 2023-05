Diepflingen BL: Lebende Katze wird in zugeklebter Schachtel in Kartonpresse entsorgt

In Diepflingen wurde eine lebende Katze in einer Kartonpresse entsorgt.

Im Gemeindewerkhof am Strassenackerweg in Diepflingen BL wurde eine lebende Katze in einer zugeklebten Kartonschachtel im Einwurfschacht einer Kartonpresse entsorgt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Die Katze konnte glücklicherweise lebend geborgen werden. Die entsprechende Meldung ging um 17.07 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein.

Polizei sucht Zeugen

Beim Eintreffen einer Patrouille der Polizei Basel-Landschaft befand sich die «entsorgte» Katze bereits wieder in Freiheit. Ein Mitarbeiter des Gemeindewerkhofes konnte die Kartonschachtel nach einer entsprechenden Meldung einer Drittperson, die ein «Miauen» in der Kartonpresse wahrgenommen hatte, in der Kartonpresse lokalisieren und folglich bergen. Nach dem Öffnen der Kartonschachtel kam eine lebende Katze zum Vorschein, die umgehend das Weite suchte.



Durch die Polizei Basel-Landschaft wurden sachdienliche Abklärungen in die Wege geleitet. Zur Klärung des genauen Sachverhaltes/Tatherganges werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Personen, die im Bereich des Werkhofes verdächtige Feststellungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu melden.