Frankreich : Lebenden Pferden werden Ohren als Trophäe abgeschnitten

Nach zahlreichen Pferdemisshandlungen ist in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden. Aufatmen können die Pferdebesitzer aber noch nicht.

Hat der Schrecken für Pferdebesitzer in Frankreich nun ein Ende? Seit Anfang des Jahres wurden immer wieder Fälle von misshandelten Pferden bekannt. Nun ist ein Mann im an Deutschland grenzenden Département Haut-Rhin festgenommen worden, berichtete der Radiosender France Bleu unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Demnach wurde der Mann verdächtigt, Ende August in Villefranche-Saint-Phal im südlich von Paris liegenden Département Yonne ein Pferd und zwei Ponys misshandelt zu haben. Die Polizei hatte zuletzt nach zwei Angreifern gesucht und ein Phantombild eines Verdächtigen veröffentlicht.

Pferdebesitzer atmen noch nicht auf. «Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, lebe ich immer noch in Angst», sagt ein Tierhalter zu «Europe1». Der Pferdebesitzer Nicolas Damejean sagt: «Ich lebe in Angst. Nachts habe ich Freiwillige, die Runden machen.»

Bereits seit Anfang des Jahres wurden Angriffe auf Pferde in unterschiedlichen Teilen Frankreichs registriert. Im Sommer hätten diese noch weiter zugenommen, hiess es im Radiobericht. Der nun festgenommene Verdächtige sei wegen Tiermissbrauchs deutschen Behörden bekannt, berichtete die Nachrichtenplattform «Franceinfo» in Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Insgesamt seien in 153 Fällen der Verstümmelung von Tieren in mehr als der Hälfte aller französische Départements Ermittlungen eingeleitet, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin. In gut 30 Fällen seien die Verletzungen «extrem gewalttätig» zugefügt worden, so Darmanin. Der Innenminister rief Pferdebesitzer dazu auf, ruhig zu bleiben und keine Selbstjustiz zu betreiben.