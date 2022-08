Tod von Schauspielerin : Lebenserhaltende Geräte von Anne Heche abgeschaltet

US-Schauspielerin Anne Heche ist nach ihrem schweren Autounfall gestorben. Die 53-Jährige sei «friedlich von lebenserhaltenden Geräten abgekoppelt» worden, teilte ihre Sprecherin Holly Baird am Sonntagabend mit. Zuvor war Heche schon für hirntot erklärt worden. Doch blieb sie weiterhin an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen, damit geprüft werden konnte, ob ihre Organe für eine spätere Spende infrage kommen. Diese Prüfung dauerte neun Tage.

Am 5. August war die 53-Jährige in einem Viertel im Westen von Los Angeles mit ihrem Auto in hohem Tempo in ein Haus gerast. Dabei brach ein Feuer aus, als die Schwerverletzte dort eingeklemmt im Wagen sass. Heche kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Am Dienstag hiess es, dass die Patientin seit dem Unfall im Koma liege. Die Polizei gab zuvor bekannt, dass gegen Heche wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ermittelt werde. Ihr sei Blut entnommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei von Los Angeles, Jeff Lee. Dabei habe man in ihrem Körper Rauschmittel nachgewiesen.