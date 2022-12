Klima-Aktivisten haben am Dienstag zu mehreren falschen Notfällen alarmiert. Sie bekannten sich später zu den Anrufen. Auch in der Schweiz sorgen die Blockaden für Unmut.

1 / 6 Am Dienstag rückten in Deutschland mehrere Krankenwagen wegen angeblicher Notrufe aus. IMAGO/Frank Sorge Dahinter stecken aber Klima-Aktivisten der «Letzten Generation», die sich mittlerweile zur Aktion bekannt haben. Reuters Wegen der Notrufe waren mehrere Rettungskräfte der Feuerwehr Essen zu den mutmasslichen Einsatzorten geeilt und standen deshalb für mögliche andere Einsätze nicht bereit. IMAGO/Gottfried Czepluch

Darum gehts Klima-Aktivisten haben die Polizei und Feuerwehr in Essen zu mehreren falschen Notfällen alarmiert.

Laut der Polizei bekannte sich der Nutzer der App nach dem ersten Notruf per Chat gegenüber der Leitstellen zum Fehlalarm.

In Berlin war ein Weihnachtsbaum Ziel der Klima-Aktivisten.

Klima-Aktivisten haben die Polizei und Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend zu mehreren falschen Notfällen alarmiert. Dafür missbrauchten die Aktivisten die Notrufapp «nora», wie die Polizei in Essen mitteilte.

Vermeintlicher Gasaustritt und blutüberströmter Verletzter

Den Angaben zufolge riefen die Aktivisten am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Gasaustritt und einem blutüberströmten Verletzten in Essen. Vor Ort stellte sich dies jedoch als Fehlalarm heraus. Im Lauf des Abends setzte die Aktivistengruppe laut Polizei weitere Notrufe zu einem vermeintlichen Einbruch durch bewaffnete Täter und einem weiteren vermeintlichen Gasaustritt ab. Zahlreiche Rettungskräfte seien zu den Einsatzorten geeilt und hätten deshalb für mögliche andere Einsätze nicht bereit gestanden, hiess es weiter.

Laut der Polizei bekannte sich der Nutzer der App nach dem ersten Notruf per Chat gegenüber der Leitstellen zum Fehlalarm. Demnach gab er an: «Ihr dachtet, es wäre ein Notfall, doch der wahre Notfall – die drohende Klimakatastrophe – durch die Millionen von Menschen sterben werden, wird von unseren Politikern konsequent ignoriert.» Wer die Notruf-App missbräuchlich nutzt, macht sich strafbar. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die deutsche Warn-App «nora» ist eigentlich für Menschen mit Sprach- oder Hörbehinderung, die nicht gut telefonieren können.

Weihnachtsbaum geköpft

Am Mittwoch kam es in Berlin zu einer weiteren Protestaktion der «Letzten Generation», als Klimaaktivisten die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor absägten.

«Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums» war zudem auf einem an einer Hebebühne angebrachten Transparent zu lesen, wie die Gruppe mitteilte. Laut Polizei wurden drei Menschen in Gewahrsam genommen.

Auch Blockaden in der Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Aktionen von Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, die für Aufsehen sorgen. So lüftelten Leute der Gruppe «Tyre Extinguishers» in Zürich und Winterthur Ende November in nur einer Nacht Reifen von 172 Autos. Davon betroffen war auch eine Rollstuhlfahrerin. Sie ärgerte sich über die Aktion: «Sie behaupten, sich fürs Klima einzusetzen, und attackieren dann die Autos von Menschen mit Behinderungen», schrieb sie auf Linkedin. Auf der Windschutzscheibe sei ein Flyer gewesen, der sie darüber informierte, dass es nicht nötig sei, in der Stadt ein solch grosses und umweltschädliches Auto zu fahren. Wie die Frau auf Linkedin weiter schreibt, ist sie auf ein grosses Auto angewiesen, weil ihr Rollstuhl im Auto Platz haben muss.

«Wollen nur unseren Job machen»

Renovate Switzerland verärgert bei ihren Strassenblockaden in der ganzen Schweiz regelmässig Verkehrsteilnehmende und hält sie von der Arbeit ab. So blockierten sie Mitte Oktober auch die Zufahrtsstrassen einer Erdölraffinerie in Cressier im Kanton Neuenburg. Ein Mitarbeitender der Erdölraffinerie sagt dazu im Interview mit 20 Minuten: «Ich habe kein Verständnis für die Aktion. Wir wollen nur unseren Job machen, damit andere Menschen nicht frieren müssen».