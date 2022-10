Kanton Bern: «Lebensgefährlich» – Mann (22) baut Autounfall und trinkt danach 1 Liter Schnaps 

An dieser Strasse ereignete sich der Unfall.

Nun wurde er per Strafbefehl verurteilt. Bezahlen muss er 2150 Franken.

Es lag Schnee auf der Strasse, als ein junger Mann aus dem Kanton Bern Anfang April spätabends mit dem Auto durch das Dörfchen Mühlethurnen in der Nähe von Thun fuhr. Er hatte getrunken, wie aus einem Strafbefehl der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hervorgeht, und passte seine Geschwindigkeit nicht den Strassenverhältnissen an.

Der 22-Jährige verlor die Beherrschung über sein Auto , fuhr in einen Stein, über ein Gartenbeet und kollidierte schliesslich mit der Fassade des Gebäudes. Er stieg aus seinem Auto aus und lief davon, wie es im Strafbefehl heisst, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Schnaps als Nachtrunk

In der Fachsprache nennt man dies einen Nachtrunk: Eine Person verursacht alkoholisiert einen Unfall und trinkt in der Absicht weiter, seinen Alkoholpegel zu beeinflussen und eine allfällige Messung ungenau zu machen. Oder gar behaupten zu können, er habe vor dem Unfall nichts getrunken und sein hoher Pegel sei nur wegen dem Alkoholkonsum nach dem Unfall zustande gekommen.

Blut-Alkoholtest verweigert

2016 wurde die «beweissichere Atemalkoholprobe» eingeführt. Seitdem werden Blut-Alkoholtests nur noch in Ausnahmefällen angewendet, wie beispielsweise bei Verdacht auf Drogenkonsum, Fahrerflucht oder eben Nachtrunk.

Ein Pikettstaatsanwalt ordnete deshalb eine Blut- und Urinabnahme für den nächsten Morgen um 7.30 Uhr an. Der Unfallfahrer kam der Aufforderung aber nicht nach. «Der Beschuldigte weigerte sich in der Folge, sich Blut nehmen zu lassen und wich auch nach Erklärung der Folgen einer Verweigerung nicht von dieser Position ab. Es konnte darum keine Blutprobe entnommen werden», heisst es im Strafbefehl.

«Das ist lebensgefährlich»

«Das ist lebensgefährlich», sagt Rihs. «Der Mann riskiert damit akute Herzfunktionsstörungen, Atemstillstand, Bewusstlosigkeit und Erbrechen , was in Kombination zusätzlich gefährlich werden und letztendlich seinen Tod herbeiführen kann. Es war vermutlich eine Affekthandlung und ich bin froh, dass er überlebt hat. Zumal der Mann vorher schon getrunken hatte.»

«Dass jemand so viel Alkohol in so kurzer Zeit zu sich nimmt, hören wir auf unserer Fachstelle eher selten», sagt Rihs. Nachtrinkerinnen und Nachtrinkern begegnet sie allerdings immer wieder. «Wenn nach einem solchen Vorfall der Ausweis weg ist, wird oft auch eine suchttherapeutische Behandlung angeordnet. Dann kommen die Leute zu uns, und da höre ich immer wieder solche Geschichten.»