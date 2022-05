Kloten ZH: «Lebensgefährlich» – Unbekannte werfen Steine auf die Strasse

Anwohner und Anwohnerinnen in Kloten sind schockiert. Unbekannte haben am Wochenende zahlreiche Steine auf die Schaffhauserstrasse geworfen.

Der 26-jährige Nikola sass am Samstagabend in seiner Wohnung an der Schaffhauserstrasse in Kloten, als er plötzlich mehrere Autos hupen hörte. «Ich schaute aus dem Fenster und sah, wie vom Dach eines gegenüberliegenden Hauses Steine auf die Strasse geworfen wurden», erzählt er. Kurz darauf sei die Polizei eingetroffen. Zuvor seien mehrere Personen geflüchtet. «Ich verstehe nicht, wieso man so etwas macht. Das ist doch lebensgefährlich. Zum Glück ging das Ganze glimpflich aus», sagt Nikola.