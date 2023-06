Jackie Miller James bricht wegen Aneurysma vor Geburt zusammen

Im Spital wurde Jackie sofort am Gehirn operiert, um ihr Leben zu retten. Dann setzten sie die Fachkräfte in ein künstliches Koma. Noch ist sie nicht erwacht.

Eine Woche vor ihrem Geburtstermin brach Influencerin Jackie Miller James plötzlich in ihrem Zuhause in Kalifornien zusammen. Ihr Ehemann Austin fand sie bewusstlos auf und fuhr sofort mit ihr ins Spital. Die Fachkräfte führten sofort einen Notkaiserschnitt an der Amerikanerin durch und retteten so ihre Tochter.