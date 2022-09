Adria : Lebensgefahr – in Kroatien drohen heute Sturzfluten und Tornados

Am Donnerstag werden an der Adria vor allem in Kroatien schwere Gewitter erwartet, die riesige Regenmengen mit sich bringen. Es drohen Überschwemmungen, Sturzfluten und Tornados – es herrscht Lebensgefahr.

1 / 2 Dieses Niederschlagsbild des ORF lässt nichts Gutes erwarten. Twitter/ @manu_bx Die Unwetter treffen auf beliebte Baderegionen. Im Bild ein Strand in Rijeka. Imago

Darum gehts Vor allem auf der kroatischen Seite der Adria werden heute starke Gewitter erwartet.

Wetterdienste warnen vor enormen Regenmengen und möglichen Sturzfluten.

Verantwortlich ist unter anderem das ungewöhnlich warme Mittelmeer.

Als Ende August in Vorarlberg ganze Orte unter Wasser standen, Dämme brachen und ganze Strassen weggespült wurden, waren rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In den nächsten Tagen können im Norden Kroatiens insgesamt bis zu 300 Liter fallen, andere Modelle sprechen gar von 400 Litern. Ausgerechnet dort, in den beliebten Badeorten an der Küste Istriens, warnt der kroatische meteorologische Dienst vor gefährlichen Gewittern, die Tornados mit sich bringen können.

«Am Donnerstag sind vor allem vom Westen Sloweniens bis zur Kvarner Bucht kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten», so Meteorologe Nikolas Zimmermann von der Unwetterzentrale Ubimet. Die ersten Kaltlufteinbrüche der Saison würden im Zusammenspiel mit der noch recht milden Adria typischerweise im Herbst immer wieder für starke Gewitter sorgen. Wie viel Regen genau fallen wird, darüber sind sich die Wettermodelle zwar noch uneinig. Globale Prognosen deuteten aber bereits in Richtung von 300 Litern pro Quadratmeter, lokale gingen teilweise sogar von noch grösseren Regenmengen und der Zahl 400 Liter aus, so Zimmermann. Vereinzelt und punktuell könne es dabei auch zu Tornados kommen.

Während von Slowenien bis in den Norden Serbiens auch schwere Sturmböen und Hagel möglich sind, kommen die grössten Regenmengen zwischen Westslowenien, Triest und der Kvarner Bucht zusammen. «Auch am Freitag und Samstag sind neuerlich kräftige Gewitter mit grossen Regenmengen in Sicht», sagt Zimmermann. Abermals fallen dann bis zu 150 Liter Regen.

Warnung vor Sturzfluten

Das Portal Weather.com warnt gar vor einer möglichen Flutkatastrophe – es herrsche Lebensgefahr. Strassen könnten unpassierbar werden und der Strom ausfallen. Durch den Regen könne es zu Sturzfluten, Erdrutschen und Schlammlawinen kommen.

Wetterexperten hätten vor Unwetterkatastrophen wie diesen bereits seit mehreren Wochen gewarnt, berichtet Heute.at. Grund ist der extrem heisse Sommer, der in manchen Gegenden des Mittelmeers die Wassertemperatur auf bis zu 30 Grad steigen liess. Auch jetzt beträgt sie in Kroatien noch 26 Grad, bei Mallorca oder Zypern gar 28 Grad. Die Adria sei damit auf Hurrikan-Temperatur, wird Weather.com weiter von «Heute» zitiert.

