Origami-Kunst

Lebensgrosser Origami-Elefant ist fertig

Der Luzerner Künstler Sipho Mabona (34) hat aus einem riesengrossen Stück Papier einen Elefanten angefertigt: Der «White Elefant» wiegt stolze 250 Kilogramm.

Ein imposantes Kunstwerk: Sipho Mabona hat aus einem einzigen, riesigen Stück Papier (15 x 15 Meter) in rund vier Wochen einen lebensgrossen Elefanten erstellt. Das für ihn «eindrücklichste an Land lebende Tier überhaupt» aus Papier ist 3,20 Meter hoch.

Während sechs Tagen pro Woche arbeitete der Künstler in Beromünster an seinem Werk. Für die Arbeit benötigte er tatkräftige Unterstützung: Mehrere Assistenten unterstützen Mabona beim Faltprozess. «Zeitweise arbeiteten zehn Leute gleichzeitig mit», so der Origami-Künstler.