Appellationsgericht BS: Lebenslänglich für Mittäter bei «Exekution» im Café 56 bestätigt

20min/Steve Last

Im März 2017 wurden in Basel zwei Männer getötet und ein dritter lebensbedrohlich verletzt.

Die vom Strafgericht verhängte lebenslange Freiheitsstrafe für einen Verdächtigen wurde in zweiter Instanz bestätigt.

Der Doppelmord vom Café 56 in Basel beschäftigt weiterhin die Justiz.

Ein Abend im Café 56 endete im März 2017 in einem Blutbad . Gemäss Ermittlungen betraten zwei Männer das Lokal im Kleinbasel und töteten zwei Gäste mit Schüssen, verletzten einen dritten lebensbedrohlich. Ein Tatverdächtiger stellte sich knapp 24 Stunden später der Polizei und wurde im Dezember 2018 vom Strafgericht wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und einem Landesverweis von 15 Jahren verurteilt. Die Kammer sprach von einer «Exekution», einer «kaltblütigen Abrechnung».

Gegen den Entscheid legte er Einspruch ein und der Fall wurde in zweiter Instanz vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt verhandelt. Dieses hat sein schriftliches Urteil am Donnerstag in anonymisierter Form öffentlich gemacht. Es bestätigte die Schuldsprüche und das Strafmass des Strafgerichts. Jedoch sei noch eine Einsprache vor Bundesgericht hängig. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.