Drei Männer verurteilt: Lebenslange Haft wegen Mordes an Rapper XXXTentacion

Ein Richter in Florida hat drei Männer im Alter von 24, 26 und 28 Jahren für den Mord am US-Starrapper XXXTentacion verurteilt.

1 / 3 War ein Star der jungen Hip-Hop-Szene: US-Rapper XXXTentacion. (Archivbild) imago images/ZUMA Wire/Matias J. Ocner Nun wurden drei Männer des Mordes schuldig gesprochen und verurteilt. IMAGO/MediaPunch XXXTentacion wurde 2018 am helllichten Tag in Florida erschossen. imago/MediaPunch

Darum gehts Der damals 20-jährige US-Rapper XXXTentacion wurde 2018 am helllichten Tag in Florida erschossen.

Nun wurden drei Männer wegen Mordes schuldig gesprochen.

Ein Richter hat sie zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.

Wegen Mordes am US-Starrapper XXXTentacion im Jahr 2018 sind drei Männer in Florida zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Das Strafmass für das Trio gab Richter Michael Usan am Donnerstag bekannt. Da die Staatsanwälte nicht die Todesstrafe für die Männer im Alter von 24, 26 und 28 Jahren gefordert hatten, blieb nach dem Gesetz des US-Staats nur die Verhängung von lebenslangen Freiheitsstrafen.

XXXTentacion wurde im Juni 2018 bei einem Raubüberfall vor einem Motorradladen am Rande von Fort Lauderdale erschossen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie ein Geländewagen sich einem Auto in den Weg stellte, in dem der Rapper und ein Freund sassen. Maskierte Männer stiegen aus, einer von ihnen gab Schüsse auf XXXTentacion ab. Dann griffen sich die Angreifer eine Luxustasche mit Bargeld, das der Rapper kurz zuvor abgehoben hatte und fuhren davon. Der Begleiter von XXXTentatcion blieb unverletzt.

Handyvideos mit Hundertdollarnoten

Die Staatsanwälte stützten ihre Beweisführung auf die Bilder der Überwachungskameras sowie auf Handyvideos, die die Verurteilten nach der Tat mit jeder Menge Hundertdollarnoten in der Hand zeigten. Auch die Zeugenaussage eines vierten Angeklagten wurde herangezogen, der sich nach eigenen Angaben an dem Raubüberfall beteiligt hatte. Er bekannte sich im vergangenen Jahr des Mordes zweiten Grades schuldig, was in etwa einem Totschlag entspricht. Bislang wurde der vierte Angeklagte nicht verurteilt.

Die Verteidiger der nun Verurteilten warfen der Staatsanwaltschaft unter anderem schlampige Ermittlungsarbeit vor. So habe sie nicht andere mögliche Verdächtige in Betracht gezogen, etwa den kanadischen Rapper Drake, der sich mit XXXTentacion im Internet eine Fehde geliefert hatte.

XXXTentacion, der mit bürgerlichem Namen Jahseh Onfroy hiess, war ein aufstrebender Star, dessen Plattenumsätze Platinstatus erreichten. In seinen Songs befasste er sich mit Themen wie Vorurteilen und Depression, geriet aber auch selbst mit dem Gesetz in Konflikt.