Frankreich : Lebenslange Haftstrafe für Mord an Holocaust-Überlebender

Zwei mehrfach vorbestrafte Männer mussten sich diese Woche in Paris vor Gericht verantworten. Die Richter bekräftigten den antisemitischen Charakter der Tat.

Vor drei Jahren wurde die Holocaust-Überlebende Mireille Knoll in ihrer Wohnung in Paris ermordet.

Gut drei Jahre nach dem Mord an einer Holocaust-Überlebenden hat ein Pariser Gericht den Hauptangeklagten Yacine M. zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen den Mitangeklagten Alex C. verhängte das Gericht eine 15-jährige Freiheitsstrafe. Die Pariser Richter bekräftigten am Mittwoch in beiden Fällen den antisemitischen Charakter der Tat. Das Verbrechen sei Teil eines «antisemitischen Gesamtkontextes» gewesen, sagte der vorsitzende Richter Frank Zientara.