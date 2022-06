Grossbrand Spreitenbach : Lebensmittel aus Brandgebiet können problemlos konsumiert werden 

Leserinnen und Leser entdeckten in der Umgebung des Brandes grosse Kohleklumpen.

Laut der Kantonspolizei Aargau standen beim Grossbrand in Spreitenbach über 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nach dem Grossbrand in Spreitenbach Ende Mai zeigen Analyseergebnisse, dass der Boden im betroffenen Gebiet keine problematischen Stoffe enthält. Wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei des Kanton Aargau heisst, können Früchte, Gemüse und andere Landwirtschaftsprodukte aus dem betroffenen Gebiet ohne Bedenken konsumiert und verarbeitet werden.

Klumpen auf Feldern

Auf den Feldern mehrerer Bauern lagen nach dem Grossbrand in Spreitenbach Asche und Russ . Das Amt für Umwelt empfahl den Landwirten, auf die Ernte zu verzichten. Nach dem Grossbrand hatten die Landwirte mit Kohleklumpen auf den Feldern zu kämpfen. «Giftig oder nicht, das weiss ich nicht», sagte Landwirt Christian Järmann aus Remetschwil gegenüber «Tele M1» . Er las Klumpen auf der Kuhweide zusammen und liess die Tiere als Vorsichtsmassnahme nicht aufs Feld.

Bis zu 30 Meter Flammen und starke Rauchentwicklung

Über 200 Einsatzkräfte kämpften in einem Industriegebiet in Spreitenbach gegen die bis zu 30 Meter hohen Flammen. Die starke Rauchentwicklung war über mehrere Kilometer zu sehen. Die Kantonspolizei Aargau warnte Anwohnende vor dem giftigen Rauch und riet der Bevölkerung, die Fenster zu schliessen. Der Brand trug zudem verkohlte Stücke kilometerweit. Erschwerend für die Einsatzkräfte kam starker Ascheflug hinzu, welcher unter anderem ein Strassenbord entlang der A1 in Brand setzte.