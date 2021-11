Neu Daten auf Verpackung – Lebensmittel sollen künftig 6 bis 360 Tage länger geniessbar sein

Neu soll es auf den Lebensmitteln ein Mindesthalbarkeitsdatum plus (MHD+) geben. Dieses legt einen Zeitrahmen über das «normale» MHD fest, innerhalb dessen ein Produkt bei korrekter Lagerung noch sicher und geniessbar ist. «Je nach Kategorie sind das zusätzliche sechs bis 360 Tage», heisst es weiter.

Weil die Konsumentinnen und Konsumenten oft strickt auf das Haltbarkeits- und Verbrauchsdatum halten, landen in der Schweiz jährlich 2,8 Tonnen Lebensmittel im Müll. Das soll sich ändern.

Egal, ob beim Joghurt, Hackfleisch oder Käse – ist das aufgedruckte Datum auf den Lebensmitteln abgelaufen, landen sie meist direkt im Abfall. So werden in der Schweiz jedes Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Doch trotz abgelaufenen Datums wären viele der Produkte noch geniessbar gewesen.

Um Food Waste zu bekämpfen, hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Auftrag des Bundes neue Leitfäden für die «zeitgemässe und sinnvolle» Datierung von Lebensmitteln erarbeitet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Zusätzliche 6 bis 360 Tage geniessbar

Neu soll es auf den Lebensmitteln ein Mindesthalbarkeitsdatum plus (MHD+) geben (siehe Box). Dieses legt einen Zeitrahmen über das «normale» MHD fest, innerhalb dessen ein Produkt bei korrekter Lagerung noch sicher und geniessbar ist. «Je nach Kategorie sind das zusätzliche 6 bis 360 Tage», heisst es weiter.

Vorteile für gesamten Lebensmittelsektor

Die Arbeitsgruppe mit dem Namen «foodsave 2025» sieht in den neuen Leitfäden Vorteile für den gesamten Lebensmittelsektor. «Produktionsbetriebe, Detailhändler sowie Konsumentinnen und Konsumenten können mit dem MHD+ einen noch grösseren Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung leisten», heisst es weiter.

Wie die Migros auf Anfrage mitteilt, werde man die neuen Leitfäden für die Daten prüfen. Die Detailhändlerin unternehme jetzt schon grosse Bemühungen, Lebensmittel nicht zu verschwenden. «98,8 Prozent der Lebensmittel, welche wir 2020 angeboten haben, wurden als Lebensmittel verkauft oder abgegeben – zu regulären beziehungsweise zu reduzierten Preisen oder gratis an gemeinnützige Organisationen wie «too good to go» oder «Tischlein deck dich» oder Mitarbeiter», so ein Sprecher.