Arbon: Lebensmittelladen durch Brandstiftung zerstört

Am Freitag kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelgeschäft.

Am Freitag gegen 2.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Arbon TG an der St. Gallerstrasse Nähe Weiher im Parterre einer Geschäftsliegenschaft ein Feuer ausgebrochen sei. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. Bei der Ankunft des Einsatzleiters war bereits ein Anwohner den Brand mit einem Feuerlöscher am Bekämpfen.