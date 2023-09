Bordeaux: Verdorbene Sardinen – Eine Tote und zwölf Erkrankte

Eine Person starb an der Lebensmittelvergiftung, zwölf weitere sind erkrankt.

In Bordeaux servierte ein bei Touristen beliebtes Restaurant verdorbene Sardinen.

Nach dem Verzehr verdorbener Sardinen in einem Restaurant in Bordeaux ist eine Frau gestorben. Zwölf weitere Menschen würden wegen Lebensmittelvergiftung behandelt, teilte die französische Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mit. Unter den Erkrankten seien Touristen aus Kanada, Irland, Deutschland und den USA.