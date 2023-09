Lebensqualität und Steuern: Das ist die beste Gemeinde in der Schweiz

Zug ist die beste Gemeinde in der Schweiz – zu diesem Schluss kommt ein Zürcher Beratungsunternehmen.

In vielen Kantonen belegen die jeweiligen Hauptstädte den ersten Platz.

Am wenigsten Steuern werden in einer Schwyzer Gemeinde fällig, während die Welschen tief in die Tasche greifen müssen.