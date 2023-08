Florence Welch: Eine Not-OP ist der Grund für ihre ZOA-Absage

1 / 4 Florence Welch ist die Frontsängerin der Band Florence + The Machine. Autumn De Wilde Die Musikerin hätte mit ihrer Crew am diesjährigen Zürich Openair auftreten sollen, sagte den Gig aber kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab. IMAGO/MediaPunch Nun offenbarte sie auf Instagram, dass sie sich einer lebensrettenden Not-OP unterziehen musste. imago images/NurPhoto

Darum gehts Florence Welch musste sich einer lebensrettenden Not-OP unterziehen.

Ihre Fans reagieren jedoch verständnisvoll.

Sie soll anscheinend schon länger unter gesundheitlichen Problemen leiden.

Florence-And-The-Machine-Sängerin Florence Welch, die am heutigen 28. August ihren 37. Geburtstag feiert, hätte diesen offenbar beinahe nicht erlebt. Nachdem sie ihre Auftritte beim Rock en Seine in Paris und zuletzt am Freitagabend beim Zürich Openair gesundheitsbedingt hatte absagen müssen, offenbarte die Musikerin nun die ernsten Hintergründe: Die 37-Jährige musste sich einer lebensrettenden Not-OP unterziehen, wie sie auf Instagram verrät. Was es damit konkret auf sich hat, verrät die Musikerin allerdings nicht – sie fühle sich noch nicht «stark genug», um über die Hintergründe diesbezüglich zu sprechen.

Die Fans reagieren verständnisvoll. Unter ihrem Post sind entsprechend liebevolle Kommentare zu finden: «Ich bin wirklich froh, dass es dir jetzt besser geht, auch wenn ich dich gerne in Belgien gesehen hätte. Pass auf dich auf», schreibt einer. Ein anderer: «Du musst uns nicht mitteilen, was passiert ist, okay? Wie immer. Es ist dein Leben und es ist dein Schmerz, und du bist uns keine Erklärung schuldig oder ein Teilen von etwas, das nur du fühlen kannst! Deine Gesundheit ist das Wichtigste, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich liebe dich so, so sehr und du kannst dir nie vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ich von dir höre. Ganz viel Liebe.»

Schon länger gesundheitliche Probleme

Wie Sky News berichtet, hatte Florence Welch erst vor sechs Tagen enthüllt, dass eine Röntgenaufnahme gezeigt hatte, dass sie «auf einem gebrochenen Fuss tanzte», und damit ihre Konzertabsagen begründet. Ursprünglich hatte sie sich im November bei einem Auftritt in der O2-Arena in London den Fuss gebrochen und ihre Tourdaten verschieben müssen, was sie damals «untröstlich» zurückliess.

In ihrem neuesten Post versprach sie, dass sie ihre letzten beiden «Dance Fever»-Tourdaten in Lissabon und Málaga im September einhalten werde. Aber sie fügte hinzu: «Vielleicht springe ich nicht so viel, aber das könnt ihr für mich tun.»

