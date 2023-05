Bischofszell: Bei Brand rettet Mann zwei Personen aus Haus

In Bischofszell brannte am Montagmorgen ein Einfamilienhaus. Darin befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers noch eine Frau und ihr Sohn. Zu ihrem Glück war zur selben Zeit ein 52-jähriger Bischofszeller auf dem Weg zur Arbeit – er konnte die beiden aus dem Haus retten.

1 / 4 Dieses Einfamilienhaus brannte am Montagmorgen in Bischofszell. Kapo TG Ein Leser war zur rechten Zeit vor Ort und konnte eine Frau und ihren Sohn aus dem Haus retten. 20min/News-Scout Beim Brand wurde niemand verletzt – auch dank der Hilfe eines 52-Jährigen. 20min/News-Scout

Darum gehts In Bischofszell brannte am Montagmorgen ein Einfamilienhaus.

Eine Mutter und ihr Sohn hatten Glück – ein Passant konnte sie aus dem Haus retten.

In Bischofszell TG brach am frühen Montagmorgen ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Laut Kantonspolizei Thurgau konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Dies ist auch dem 52-jährigen Darius Haas aus Bischofszell zu verdanken – er konnte die Mutter und ihren Sohn aus dem brennenden Haus retten.

Der 52-Jährige war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er Rauch aus zwei Fenstern eines Hauses dringen sah. «Ich brauche einen Moment, um mich zu fassen», beginnt Haas zu erzählen. Beim Haus angekommen, sah er eine Frau in der Küche stehen. «Ich habe sie zwei Mal aufgefordert, das Haus zu verlassen», so Haas. Er rief der Frau von draussen zu, diese sei jedoch nicht ansprechbar gewesen. Der Mann beobachtete, wie sie ihr Telefon in der Hand hielt und mehrmals folgenden Satz wiederholte: «Wieso brauchen die so lange?» Damit meinte sie wahrscheinlich die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Riskante Rettungsaktion

Plötzlich sah der Bischofszeller nur noch Flammen aus dem Fenster schiessen: «In dem Moment wusste ich, dass ich ins Haus rein muss.» Das Feuer breitete sich im ersten Stock weiter aus und der Rauch soll bereits bis ins Erdgeschoss gedrungen sein. «Plötzlich stand ein Junge vor mir», erzählt Haas weiter. Dem Mann war klar, dass sie das Haus sofort verlassen müssen. «Ich habe die Frau am Arm gepackt und führte die beiden nach draussen.» Wenig später sei die Feuerwehr aufgetaucht.

Der Bischofszeller nimmt das Geschehene nicht auf die leichte Schulter: «Ich hatte grosse Angst und habe am ganzen Körper gezittert.» Das Dach hatte bereits bei seiner Ankunft grosse Brandlöcher und er befürchtete, dass es jeden Moment einstürzen könnte.

Im Video siehst du, wie das Haus in Flammen steht. 20min/News-Scout

Keine Verletzten – doch Schock sitzt tief

Die Frau und der Junge seien komplett blockiert gewesen: «Ich glaube, sie haben das Ausmass des Feuers erst realisiert, als sie vor dem Haus standen.» Am Mittag schaute Haas noch kurz bei den Betroffenen vorbei. Sie seien bei der Nachbarin untergekommen und würden psychologisch betreut.

«Ich bin froh, dass es den beiden gut geht», sagt Haas. Die Betroffenen ständen jedoch noch stark unter Schock. Haas ist erleichtert, dass er in der Not so schnell reagieren konnte. «Ich habe das Risiko gerne auf mich genommen. Die Frau meinte, ich sei ihr Lebensretter», sagt er abschliessend.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143