Neu im Kino

Lebensretter wird von der Polizei als Terrorist verdächtigt

Ab dem 6. Juni dürfen die Kinos ihre Türen wieder öffnen. In Clint Eastwoods neuem Drama wird ein Held zur Zielscheibe von Hass, die Doku «Woman» bringt 2000 Frauen aus der ganzen Welt auf die Leinwand – und weitere neue Filme.

«Richard Jewell»

Dass die Olympischen Spiele in Atlanta 1996 zum Ausgangspunkt einer Hetzjagd auf ihn werden würden, konnte der Wachmann Richard Jewell (Paul Walter Hauser) nicht ahnen: Auf dem Gelände findet er einen verdächtigen Rucksack, der eine Bombe enthält. Er informiert die Behörden, hilft bei der Evakuierung, rettet Tausende Menschenleben – und wird vom FBI danach als Täter verdächtigt.

Jewells Naivität wird ihm zum Verhängnis

Dass er bei seiner Mutter wohnt, eine grosse Waffensammlung besitzt, Einzelgänger ist und gern Polizist wäre, erzeugt ein passendes Profil für einen Bombenleger, wenn es nach der Journalistin Kathy Scruggs (Olivia Wilde) geht, die Jewell in der Presse zum möglichen Terroristen macht.

Anwalt Watson Bryant (Sam Rockwell) versucht, Jewell zu helfen, doch dieser will die Cops unterstützen und merkt nicht, dass er sich bei den Ermittlungen immer wieder in brenzlige Situationen verstrickt.

Eastwood verfilmt eine wahre Geschichte

Der Film beruht auf der wahren Geschichte von Richard Jewell, der 2007 im Alter von 44 Jahren starb: «Alle haben sich von ihren Vorurteilen leiten lassen. Dieser Fall zeigt, was geschehen kann, wenn man mit der Wahrheit nicht vorsichtig umgeht», so Regisseur Clint Eastwood gegenüber «DW».

«Woman»

«Woman» will die Perspektive von Frauen auf die Leinwand bringen: Für den Dokumentarfilm wurden 2000 Frauen aus 50 Ländern interviewt, die unter anderem über strukturelle Diskriminierung, Bildung, Mut und Sexualität sprechen.

Gewalt ist auch ein Thema: «Das Mutigste, was ich je getan habe, war, mich vor ein Publikum hinzustellen und zu sagen: Ich habe sexuelle Gewalt und Menschenhandel überlebt», so eine Triathletin zu Beginn des Films.

Frauen schildern ihre Sicht auf die Welt



Die Doku will diesen Geschichten Raum geben, beleuchtet dabei verschiedene Kulturen und zeigt, wie Frauen sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Der Erlös geht an eine Organisation namens Woman(s), die Frauen in Medienberufen ausbildet.