Um Ertrinkungsunfälle zu verhindern - Lebensrettungs-Gesellschaft fordert Schwimmunterricht im See

Dabei wurde der Schwimmunterricht in den See verlagert.

In der Schulgemeinde Hochdorf findet der Schwimmunterricht für Schülerinnen und Schüler seit drei Jahren im See statt.

Schwimmunterricht im See: Seit drei Jahren lernen Schülerinnen und Schüler der Schulgemeinde Hochdorf LU das Schwimmen nicht im Hallen- oder Freibad, sondern im offenen Gewässer. Diese Änderung wurde mit Hilfe eines Pilotprojekts der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG eingeführt, da der Gemeinde die für die Schwimmlektionen benötigten Wasserflächen fehlten. « Aus unserer Fallstudie geht hervor, dass mehr als drei Viertel der insgesamt 2’204 erfassten Gemeinden keinen gemeindeinternen Zugang zu einem Hallen- oder Freibad haben » , sagt SLRG-Sprecher Philipp Binaghi. Oftmals können jedoch Einrichtungen in Nachbargemeinden genutzt werden.

Die Fallstudie weist ausserdem auf, dass Schwimmen lernen im See zwar anspruchsvoll ist, damit aber Ertrinkungsfälle verhindert werden können. Gemäss SLRG seien fehlendes Wissen, falsches Einschätzen von Gefahren sowie fehlende Kompetenzen, in einem Notfall richtig zu reagieren, zentrale Ertrinkungsursachen. « Evidenzbasierte Erkenntnisse zeigen ganz eindeutig, dass der Schwimmunterricht in offenen Gewässern hilft, Ertrinkungsunfälle zu verhindern » , so Binaghi.