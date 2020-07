Rekrut stirbt während Marsch der Grenadierschule

Grenadierschule

Isone

Seit 1973 werden die Grenadiere in Isone ausgebildet. Die Grenadiere sind eine Truppengattung des Kommandos Spezialkräfte. Wie es auf der Seite der Armee heisst, ist die Grenadierschule eine besondere Ausbildung. Sie dauert 23 Wochen und fordert ein Höchstmass an physischer und psychischer Leistungsfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft. Für diese herausfordernde Funktion kommen nur Freiwillige in Frage, welche die bei der Rekrutierung geforderten Leistungen erbringen.