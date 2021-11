Heimberg BE : Lebloser Mann an Aare aufgefunden

Am Freitagmittag ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung über eine leblose Person in Heimberg am Aareufer ein. Die Beamten konnten nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen.

1 / 3 Am Aareufer im Kanton Bern wurde am Freitag ein toter Mann aufgefunden. 20min/Matthias Spicher Die Kantonspolizei Bern geht von einem Unfall aus. 20min/Simon Glauser Neben der Kantonspolizei war auch ein Ambulanz- und ein Careteam vor Ort. 20min/Matthias Spicher

In der Nähe einer Grillstelle im Bereich des Zulgspitz an der Aare ist am Freitagmittag kurz vor 12.05 Uhr ein lebloser Mann aufgefunden worden. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handle sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Oberland in einer Mitteilung schreiben, stehe nach aktuellen Erkenntnissen ein Unfallgeschehen im Vordergrund. Zur Klärung der Todesursache und den genauen Umständen des Unfalls sind weitere Ermittlungen im Gang. Neben der Kantonspolizei Bern waren auch ein Ambulanz- und ein Careteam des Kantons im Einsatz.

