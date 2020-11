Lengnau BE : Toter Mann aufgefunden – Gewaltdelikt im Vordergrund

In Lengnau ist am Mittwochvormittag in einer Wohnung ein lebloser Mann aufgefunden worden. Gemäss der Kantonspolizei Bern wurde der Mann Opfer eines Gewaltdelikts.

In einem Wohnhaus in Lengnau BE ist am Mittwochvormittag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und unter anderem die Spurensicherung sowie verschiedene Spezialdienste aufgeboten. Die Arbeiten vor Ort waren am Donnerstag noch im Gang, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Der Vorfall ereignete sich am Chasseralweg 12 in Lengnau. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus, Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Täterschaft konnte noch nicht ermittelt werden. Nähere Angaben zu den Umständen machte die Polizei am Donnerstag nicht. Der Leichnam wird am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. Insbesondere die Todesursache soll geklärt werden.

