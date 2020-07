Wiederaufnahme der NBA

LeBron James trägt keinen Anti-Rassismus-Slogan auf Trikot

Die NBA erlaubt ihren Spielern, beim Re-Start mit einem von 29 genehmigten Slogans auf ihrem Rücken ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Ein Starspieler macht nicht mit.

Die Basketball-Saison wird am 30. Juli in Disney World fortgesetzt.

Schon bald geht es in der besten Basketballliga, der NBA, wieder los. Doch nach der Coronapause wird einiges anders sein. Die Spiele finden in Disney World/Florida statt, wo sich die Spieler isoliert haben. Und auf den meisten Shirts wird nicht mehr der Name des Spielers stehen. Die Liga erlaubt den Spielern, mit einem Slogan an prominenter Stelle auf dem Trikot ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und ihre Unterstützung für die Anti-Rassismus-Bewegungen kundzutun.

«Ich brauche nichts auf dem Rücken meines Trikots, damit die Leute meine Mission verstehen oder wissen, was ich hier tun will», erklärte der 35-Jährige. Er hätte sehr gerne bei der Ausarbeitung der Liste ein Mitspracherecht gehabt. «Ich hatte einige Dinge im Kopf, doch ich war nicht Teil des Prozesses», sagte James gegenüber Reportern, während er eine Mütze mit der Aufschrift «I Am More Than An Athlete» («Ich bin mehr als ein Sportler») trug.