2,6 Millionen: Diese Patek Philippe trägt Lebron James

Er schwang die französische Flagge und gab den Startschuss zum Rennen. Uhrenkenner entdeckten dabei an seinem Handgelenk eine Rarität.

Dieses Jahr war auch Basketballstar LeBron James, der seine Ferien in Frankreich verbringt, vor Ort.

Die Patek Philippe Nautilus 5711/1A-018 wurde zur Feier der 170-jährigen Partnerschaft mit dem Luxus-Label Tiffany & Co. produziert.

Basketballprofi LeBron James geniesst zurzeit seine Ferien und verweilt in Frankreich. Dort hat er am Samstag das 24-Stunden-Rennen von Le Mans eröffnet. Dabei trug er rund 2,6 Millionen Franken am Handgelenk.