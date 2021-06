Rookiestyle - «Lebt man zusammen, ist die Beziehung weniger romantisch, dafür aber umso tiefer»

Der Sexpert-Tipp

« Die Frage ‹ Zu mir oder zu dir? › erledigt sich wohl mit der ersten gemeinsamen Wohnung. Einerseits ist es damit sicher viel entspannter, da man nicht ständig abmachen muss, aber das Zusammenwo h nen h at auch seine Nachteile . Denn neben der ganzen ungestörten Erotik und der Zweisamkeit gibt es auch noch einige unsexy Dinge wie Putzen, Einkaufen und Wäsche waschen. Die erste gemeinsame Wohnung ist sicher ein Meilenstein in einer Beziehung un d d amit da s Zusammenleben gut funktioniert , gibt es einige Dinge zu beachten. Ich rate euch, v iel miteinander zu sprechen und dabei nicht nur die schönen Dinge , sondern auch die unschönen Themen wie Haushalt und Finanzen zu bereden . Wie wird was geregelt und erledigt. Es macht sicher Sinn , die meisten Dinge im Voraus zu besprechen, damit es danach keine bösen Überraschungen gibt. Wenn der Hau s halt fair geregelt ist, bildet dies eine super Grundlage , sich beim Zusammenleben wohl zu fühlen. Dann bleibt auch mehr Zeit für sexy Überraschungen, damit die Erotik nicht verloren geht. »