Vor laufender TV-Kamera : «Leck mich am Arsch» – Gut-Behrami tritt gegen Crans-Montana nach

Während des Wartens auf den WM-Super-G, schiesst Gold-Favoritin Lara Gut-Behrami erneut gegen das Heimrennen in Crans-Montana. Eine Kamera fängt die Aussagen der Tessinerin ein.

Lara Gut-Behrami äussert sich vor laufender Kamera in sehr ungehaltenem Ton über die vergangenen Rennen in Crans-Montana.

Während der Warterei fängt eine TV-Kamera Lara Gut-Behrami ein, die sich in diesem Moment verbal ungehalten äussert.

Am Montag hätte in Cortina mit dem Super-G der Frauen das erste Rennen der Ski-WM stattfinden sollen.

Gleich mehrfach wird der Start des WM-Super-G der Frauen am Dienstagnachmittag verschoben . Bei einigen Fahrerinnen scheint das ungewisse Warten auf die Stimmung zu schlagen. Ganz besonders offenbar bei Gold-Favoritin Lara Gut-Behrami.

«Dann sollte ich mich noch beim Präsidenten entschuldigen gehen und ihm sagen, dass die Piste doch gut ist? Leck mich doch am Arsch!» berichtet Gut-Behrami leicht spöttisch einem Teammitglied. Eingefangen wird das Ganze von der SRF-Kamera im Startraum. Ob die 29-Jährige weiss, dass sie gerade gefilmt wird, ist unklar.

«Piste in widerlichem Zustand»

Doch gegen wen richtet sich der Unmut der 30-fachen Weltcup-Siegerin? Mit «Präsident» kann eigentlich nur Marius Robyr, Präsident des Weltcup-Rennens in Crans-Montana, gemeint sein. Gut-Behrami hatte, vor den Heimrennen Mitte Januar, den Zustand der Piste scharf kritisiert. «Die Piste ist in einem widerlichen Zustand», sagte sie damals.

Obwohl Lara Gut-Behrami in einer der beiden Crans-Abfahrten aufs Podest fährt und den Super-G sogar gewinnt, hält die Tessinerin auch nach den Rennen an der Kritik fest. Und auch während der WM in Cortina d’Ampezzo knapp einen Monat später scheint die Super-G-Favoritin offenbar noch nicht ganz mit diesem Thema abgeschlossen zu haben. Wie sich Swiss-Ski zu dem Verhalten seiner Athletin äussert, ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage von 20 Minuten ist diesbezüglich noch unbeantwortet.