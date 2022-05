Qualifying in Monte Carlo : Wilde Szene – Leclerc verpasst die Waage und muss zurückgeschoben werden

Eine Runde, 3337 Meter, so schnell wie möglich. An diesem Samstag kann einmal mehr die Vorentscheidung für den Sieg beim Formel-1-Klassiker in Monaco fallen. Ein Top-Startplatz ist fast ein sicherer Garant für Erfolg im Rennen am Sonntag. Es sei denn, es kommt zu dem, was alles noch mal verändern könnte.