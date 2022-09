GP Italien : Gelber Leclerc holt die Pole – Strafen-Flut wirbelt Startreihenfolge durch

Charles Leclerc geht am Sonntag von Startplatz eins in Rennen.

Charles Leclerc hat beim Heimrennen von Ferrari die Pole-Position geholt. Unter dem tosenden Applaus der Tifosi raste der Monza-Sieger von 2019 im Qualifying auf den ersten Platz. «Wie schön», funkte er jubelnd an seinen Kommandostand und liess sich anschliessend von den Fans auf dem Auto stehend feiern. Dahinter landeten WM-Leader Max Verstappen und Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz auf den Plätzen zwei und drei. Beide müssen wegen neuer Teile am Auto am Sonntag aber von weiter hinten starten. In die erste Startreihe rückt dadurch Mercedes-Fahrer George Russell.