GP Aserbaidschan: Desaster für Ferrari, Leclerc mit Motorschaden raus – Red Bull mit Doppelführung

Runde 24/51: Das darf nicht wahr sein. Der Chinese zeigte bisher ein starkes Rennen in seinem Alfa-Sauber, doch nun muss es seinen Boliden auf P10 liegend in der Box abstellen. Laut seinem Renningenieur sei es ein technisches Problem. «Are you kidding me, again?», hört man ihn frustriert antworten.