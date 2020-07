Wie im Rennen

Leclercs Freundin schoss Vettel auch schon auf Konsole ab

Im Ferrari-Desaster vom Sonntag rammte Leclerc seinen Kollegen Vettel. Nun zeigt ein Video: Er könnte sich die Fahrweise von seiner Freundin abgeschaut haben.

«Oh nein. Du hast Seb rausgeschossen. Das können wir nicht machen», sagt Leclerc beim Gamen zu seiner Freundin. (Video: WTF1 via Facebook)

Es war der Aufreger des zweiten Formel-1-Rennens der Saison: Charles Leclerc rammt Sebastian Vettel schon in der zweiten Kurve, und beide Ferrari-Piloten scheiden aus . Der Monegasse entschuldigte sich wenig später vor den TV-Kameras, nahm die Schuld für den Crash voll auf sich. Vettel sagte: «Ich weiss nicht, wohin er da wollte.»

«Oh nein, das können wir nicht machen»

Siné kommt in einer engen Kurve von innen, fährt in den Wagen von Vettel und befördert die virtuelle Version des vierfachen Weltmeisters ins Kiesbett. Die Reaktion von Leclerc: «Oh nein. Du hast Seb rausgeschossen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen.»

In Anbetracht der Ereignisse des vergangenen Wochenendes erscheint diese Aussage nun in einem völlig neuen Licht. Das Video wird in den sozialen Medien fleissig geteilt. Formel-1-Fans spotten über Leclerc, der es seiner Freundin gleichtat und Vettel aus dem Rennen bugsierte.