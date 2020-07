Zurück in Premier League

Leeds feiert – Fans ignorieren Corona-Regeln und randalieren

Zwar baten Club und Polizei, die Fans sollten doch bitte zuhause bleiben. Doch die Leeds-Supporter pilgerten zu tausenden zum Heimstadion.

PA Images via Getty Images

Geschafft: Leeds United ist zurück in der Premier League.

Endlich. Das Warten hat ein Ende, Leeds ist wieder erstklassig. 16 Jahre mussten sich die Fans gedulden, bis die «Peacocks» wieder in der Premier League spielen dürfen. Logisch, dass sich die Leeds-Fans freuten und feiern wollten. Nur befindet sich auch Grossbritannien wegen der Corona-Pandemie noch immer im Ausnahmezustand. In Zeiten von Social Distancing ist es äusserst schwierig zu feiern, so alleine.