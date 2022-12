Trauer an Weihnachten: Was nach einem Verlust hilft

Gefühle zulassen: Auch wenn es wehtut. Gib deinen Emotionen Raum, um in deinem Tempo all die Gefühle, Gedanken und Erinnerungen zu durchleben. Das ist unglaublich wichtig und heilsam, um langsam zu lernen, mit der Trauer zu leben.

Auf die innere Stimme hören: Gehe nicht an Adventsveranstaltungen, die dich schmerzen. Das klingt radikal, aber es lohnt sich, auf deine Intuition zu hören. Zwinge dich nicht, an Aktivitäten teilzunehmen oder Dinge zu tun, die du (noch) nicht über dein trauerndes Herz bringst.

Kreative Ideen finden: Trauer hat viele Formen und Farben. Ein Tannenzweig an einem schönen Ort in der Wohnung, an dem Notizen, Bilder oder andere Erinnerungsstücke festgehalten werden, schafft Hinterbliebenen einen Ort des Gedenkens. Auch ein Brief an den geliebten Menschen kann helfen, die Gedanken zu sortieren und deine Liebe auszudrücken.