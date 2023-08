Zunft St.Niklaus: Schock in der Zürcher Elite – Zunft-Kassier zwackt Gelder ab

In der Zunft, im angegliederten Reitclub sowie beim Gewerbeverein fehlt Geld in der Kasse.

Ein Zürcher war als Kassier in einer Zürcher Zunft sowie in einem Gewerbeverein tätig.

Ein Zürcher ist in einer leitenden Position in der UBS tätig, trägt Rolex und fährt einen Porsche und leistete sich laut der «Weltwoche» einen «angenehmen Lebensstil». Nebenbei agiert er seit einigen Jahren als Kassier in der Zürcher Zunft St. Niklaus und im angeschlossenen Reitclub St. Niklaus. Ebenfalls betreute der Zürcher die Kasse beim Gewerbeverein Wirtschaftsraum Zürich-Nord und genoss dabei grosses Vertrauen.

Beim Reitclub fehlt ein sechsstelliger Betrag

Nun aber der Schock in der Zürcher Elite: Bei einer Überprüfung kam heraus, dass bei der Zunft viel Geld in der Kasse fehlt. Nach der Feststellung informiert die Zunft ihre Mitglieder in einem Schreiben, dass «unser Säckelmeister in grossem Umfang unrechtmässig Gelder abgezogen hat». Das Schreiben liegt der «Weltwoche» vor.