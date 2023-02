Ski-WM: Leere Tribünen und Stimmungsflaute – Franzosen interessiert die WM nicht

1 / 3 Viele Plätze bleiben auf der Tribüne der Ski-WM leer. 20 Minuten Auch neben der Piste hat es genug Platz. 20 Minuten In Courchevel beim Super-G sah man ebenfalls viele graue Sitze. Getty Images

Darum gehts An der Ski-WM hat es viele leere Plätze auf der Tribüne.

Dabei wären die Tickets gar nicht so teuer.

Auch die Saisonarbeiter stellen fest, dass es nicht viele Besucher hat.

Strahlender Sonnenschein, fantastisches Bergpanorama, zahlreiche hochkarätige Sportlerinnen und Sportler – doch etwas fehlt an der Ski-WM: die gute Stimmung. Die Tribünen in Courchevel und Méribel sind lange nicht ausgebucht. Dazu bleiben auch am Pistenrand viele Gratis-Plätze leer. Ein Vergleich mit den Rennen in Adelboden, Wengen oder auch Kitzbühel – wo die Fans für einen Hessenkessel sorgten – ist nicht ansatzweise möglich.

Doch woran liegt das? Sicherlich nicht an den Preisen. Courchevel und Méribel gelten zwar als luxuriöse Skigebiete und Ferienorte, doch die Kosten für ein Ticket auf der Tribüne halten sich mit gut 50 Franken durchaus in Grenzen. Auch bei den Getränken und Essensständen zahlt man als Fan im Vergleich zu den sonst geltenden Preisen nicht übermässig viel.

«Kann es nicht mit Wengen und Adelboden vergleichen»

Dazu kommt: Eigentlich sind in der französischen Region gerade Ferien – dies bewusst vom 4. bis zum 19. Februar. Doch die Einheimischen besuchen die Rennen nicht. Wie eine Saisonarbeiterin gegenüber 20 Minuten sagt, blieben diese lieber zu Hause und entspannen dort. Die Angestellte im Service ist vom fehlenden Zuschauerandrang überrascht. Mit einem tiefen Seufzer meint sie: «Boah, es sind schon wenige Leute.» Im letzten Jahr beim Weltcupfinal sei das noch anders gewesen. Da hätte sie in ihrem Restaurant extrem viel zu tun gehabt.

Man hofft nun, dass am Wochenende und in der nächsten Woche, wo auch in anderen Regionen Frankreichs die Ferien beginnen, der Fan-Andrang zunimmt. Für Walter Reusser, den Alpinchef von Swiss-Ski, ist die fehlende Stimmung keine grosse Überraschung. «Weltmeisterschaften sind da schon speziell», meint er. «Es ist oft so, dass die Grossanlässe nicht wie Adelboden und Wengen sind, wo unglaubliche Ski-Fans vor Ort sind.» Man könne eine WM nicht mit einem Weltcuprennen vergleichen, so Reusser.

Am Wochenende stehen nun die beiden Publikumsgaranten an – die Abfahrten der Frauen und Männer. Vielleicht gibt es dann vor ausverkauftem Haus die erste Schweizer Medaille an dieser Ski-WM.