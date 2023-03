CS-Krise: Leerkäufer machen Millionengewinn 

Die Aktien der Credit Suisse verloren am Mittwoch massiv an Wert.

Die Schweizerische Nationalbank kündigte im Bedarfsfall ihre Unterstützung an, die CS will bis zu 50 Milliarden Franken.

Der Kurs der CS-Aktien ist am Mittwoch zeitweise um über 30 Prozent gefallen, nachdem die Saudi National Bank angekündigt hatte, keine Finanzhilfe mehr zu leisten. Leerverkäufer konnten sich darüber freuen, denn der Absturz bescherte ihnen einen Gewinn in Höhe von rund 111 Millionen Doller (rund 103 Millionen Schweizer Franken), schreibt Cash.ch . Leerverkäufer setzen auf fallende Kurse , sie verkaufen Aktien oder andere Wertpapiere, die sie gar nicht besitzen, sondern nur geliehen haben und kaufen erst später. Sinkt der Kurs, haben sie einen Gewinn.

Der Gesamtgewinn beläuft sich gemäss dem Finanzportal in diesem Jahr bereits auf 163 Millionen Dollar (rund 151 Millionen Franken). Am Donnerstagmorgen stieg der Kurs wieder um mehr als 20 Prozent, was die Papiergewinne der Leerverkäufer schwinden lässt.

Die in Bedrängnis geratene Credit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen. Dies kündigte das Unternehmen am Donnerstagmorgen an. Zuvor kündigte die SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht an, der Bank bei Bedarf, Unterstützung anzubieten. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, schreiben die SNB und Finma in einer gemeinsamen Medienmitteilung.