Neuzugang der Baselbieter Polizei - Leeroy träumt schon davon, die Bösen Jungs zu fangen

Am Samstag ist der neue Polizeiwelpe Leeroy der Baselbieter Polizei in seinem neuen Zuhause angekommen. Mit seinem Herrchen wird der Vierbeiner bald eine Ausbildung zum Polizeihund beginnen.

Am vergangenen Wochenende bekam die Baselbieter Polizei tierischen Zuwachs. Auf ihrer Facebookseite teilte sie mit, dass der Hundewelpe «Leeroy de la Videmanette» mit seinem Herrchen eine anspruchsvolle Ausbildung zum Diensthund in Angriff nehmen wird.

Leeroy sei nun schon in seinem neuen Zuhause angekommen und dürfe sich in der Familie eingewöhnen. «Er lernt alltägliche Dinge wie jeder andere Welpe. Spielerisch und seiner Entwicklung entsprechen wird er in den anstehenden Trainings an die späteren Aufgaben herangeführt», sagte Adrian Gaugler, Polizeisprecher Baselland, zu 20 Minuten.