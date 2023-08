Zürich: Waldpartys rauben Zürichberg-Anwohnern den Schlaf

Technopartys im Wald rauben Anwohnenden am Zürichberg den Schlaf.

Auf der Escherhöhe, einer Waldlichtung am Zürichberg, finden regelmässig Techno-Raves mit Hunderten Teilnehmenden statt. Die Partys sind legal: Die Stadt Zürich erlaubt Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab Mitte Juni bis Ende Oktober solche Technopartys. Bedingung ist, dass die Feste nicht kommerziell sind, das Organisationskomitee aus mindestens drei Personen besteht und nicht mehr als 300 Gäste dabei sind.

Zwischen 15 und 20 solcher Partys finden jährlich im Wald sowie in Freihaltezonen – etwa Parkanlagen – statt. Gefeiert werden darf die ganze Nacht über – von 22 Uhr bis sechs Uhr morgens. Wie die Stadt Zürich in einem Merkblatt festhält, geht es darum, den Jugendlichen «Freiraum für Veranstaltungen von nichtkommerziellen Partys» zur Verfügung zu stellen.

Auch Tierwelt vom Lärm betroffen

Obwohl das Merkblatt auch darauf verweist, dass dem Ruhebedürfnis von Anwohnerinnen und Anwohnern Rechnung zu tragen sei, gibt es Knatsch: So reichte ein Anwohner in einer besonders lauten Nacht eine Lärmklage ein, wie die NZZ berichtet. Wegen einer Auseinandersetzung an der Party waren die Einsatzkräfte bereits vor Ort. Trotzdem sei nichts passiert, ärgert sich der Inhaber eines Stadtzürcher Fachgeschäfts: «Trotz meiner Lärmklage machte keiner der anwesenden Polizisten die Veranstalter darauf aufmerksam, wenigstens die Lautstärke zu drosseln.» Er sagt: «Die Stadt Zürich ist ausserstande, Gesetz und Ordnung einzuhalten.»