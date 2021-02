«Hustler»-Gründer : Porno-Mogul Larry Flynt ist tot

Der legendäre US-Porno-Mogul Larry Flynt ist tot. Der Gründer des Magazins «Hustler» starb im Alter von 78 Jahren in Los Angeles, wie US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf seine Familie berichteten. Laut der Promi-Website «TMZ» starb er an den Folgen von Herzversagen.