Ex-Coach von Aebischer : «Zwei Mal geboren» – Trainer-Legende Sinisa Mihajlovic ist dem Krebs erlegen

«Zwei Mal geboren»

Im Frühling dieses Jahres folgten dann aber neue Hiobsbotschaften: ein Rückfall wurde festgestellt, weitere Behandlungen sowie eine zusätzliche Knochenmarkstransplantation wurden eingeleitet. Vergebens. In den Genuss eines dritten Lebens kommt Mihajlovic nicht. Ein zweites hätte er seit der Diagnose 2019 bereits geschenkt bekommen, wie er in der zwischenzeitlich verfassten Autobiographie schrieb.

Coaching aus dem Spitalbett

Der ehemalige Innenverteidiger bleibt nicht nur wegen der bedrückenden Bilder eines kranken Mannes mit eingefallenem Gesicht in Erinnerung, wie sie in jüngerer Vergangenheit von ihm gemacht worden waren. Sondern auch als geschätztes Mitglied der italienischen Fussball-Familie, als gefürchteter Freistoss-Schütze und als unermüdlicher Arbeiter.

So hat er auch während der kräftezehrenden Behandlungen stets via Skype mit seinem Team kommuniziert. Erst vor zehn Tagen tauchte Mihajlovic an der Buchpräsentation des ehemaligen Lugano-Trainers Zdenek Zeman (75) in Rom auf. «Er selbst ist sein bestes Vorbild», erklärte Michel Aebischer im Mai gegenüber SRF, «er ist immer positiv und versucht uns, selbst in seiner schwierigen Situation, zwei bis drei Mal in der Woche etwas für die bevorstehenden Spiele mitzugeben.»