Los Angeles: US-Komponist Burt Bacharach mit 94 Jahren gestorben

Los Angeles : Legendärer US-Komponist Burt Bacharach mit 94 Jahren gestorben

Der Komponist begeisterte mit Melodien wie denen von «Walk on By» und «Do You Know the Way to San Jose» Millionen.

Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach ist tot. Bacharach starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie seine Sprecherin Tina Brausam am Donnerstag mitteilte. Sie sprach von einer natürlichen Todesursache. Der Komponist begeisterte mit Melodien wie denen von «Walk on By», «Raindrops Keep Fallin’ On My Head» und «Do You Know the Way to San Jose» Millionen und wurde für seine Arbeit unter anderem mit Grammys und Golden Globes ausgezeichnet.