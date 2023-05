Taulant Xhaka wird von Fans des FC Basel in Schutz genommen

Die Highlights FCB gegen FCZ, inklusive Ausraster von Taulant Xhaka (ab 3.17). blue

Darum gehts Taulant Xhaka hat dem Klassiker FCB – FCZ seinen Stempel aufgedrückt.

Der 32-Jährige flog nach einem Kopfstoss mit Rot vom Platz.

FCB-Captain wird von Fussball-Fans kritisiert – aber auch gelobt.

Fast niemand sprach nach dem Klassiker Basel gegen Zürich (0:2) vom Sonntag über das Spielgeschehen: Der Penalty für den FCZ, der laut Schiri-Boss Daniel Wermelinger ein Fehltentscheid war und auch der Auftritt – oder besser der Abgang – von Taulant Xhaka gaben zu reden. Die 20-Minuten-Community kann das mehrheitlich nicht verstehen. «Unglaublich, wie er im Ernst meint, er kommt durch mit seinen zwei Tätlichkeiten und könne weiterspielen. An Dummheit und Arroganz nicht mehr zu toppen!», schreibt beispielsweise Sejanus.

@Ringelnatz meint: «Ich kann nur staunen, dass eine Mannschaft eine derart unbeherrschte Person als Captain akzeptiert!» Und Liel geht noch einen Schritt weiter: «Nehmt endlich diesen Xhakas die Captain-Binden weg. Das sollen Vorbilder sein? Eine Schande ist das. Auch die Trainer sollten sich schämen, diese unbeherrschten Menschen durch solche Fehlbesetzungen von Rollen in ihrem Grössenwahn zu unterstützen.»

Xhaka wird als Legende betitelt

Es gibt aber auch User, die die Szene nicht so drastisch sehen, wie etwa @Besserwüsser: «Ich bin weder ein Fan von Basel und schon gar nicht von Xhaka. Klar, das wird eine Sperre nach sich ziehen, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben.» Schlussendlich wolle man Emotionen im Fussball! Er vermisse die Zeiten, als so Spieler wie Ricci Cabanas in der 90. Minute noch eine Rudelbildung vor den Fans provoziert hätten. «Aber heute wird alles dramatisiert und verweichlicht.»

Viele FCB-Anhängerinnen und -Anhänger nehmen Xhaka in Schutz. Auf Social Media heisst es beispielsweise: «Xhaka Legende, Schiedsrichter/VAR Skandal» oder «VAR e Skandal, söttisch alli entloh!!! XHAKA eine vo uns». Es wird der Unparteiische kritisiert, Xhaka hingegen wird bestärkt und als Held gefeiert. Ein Fan fordert gar «Xhaka for president!».

120 Mal Gelb

Für Xhaka war es die erste Rote Karte in der laufenden Saison. Und: Der Captain der Basler ist in 434 Spielen für GC und den FCB nur dreimal mit direkt Rot vom Platz geflogen. Gelb-Rot kassierte er ebenfalls nur dreimal. Hingegen handelte er sich 120 Gelbe Karten in diesen 434 Partien ein. Auch am Sonntag wäre es eigentlich auch Gelb-Rot gewesen – nach dem Foul gegen Antonio Marchesano.

Doch Xhaka liess sich zur Tätlichkeit gegen Nikola Katic hinreissen. Der Kopfstoss erinnerte stark an den von Zinédine Zidane, der im WM-Final 2006 Marco Materazzi niederstreckte. Was am Sonntag vor der Tätlichkeit zwischen Xhaka und Katic vorgegangen war, ist nicht klar. Der Basler wurde für seine Aktion für acht Spiele gesperrt.

Der 32-Jährige entschuldigte sich am Montag auf Insta für seine Aktion. Er sprach von Beleidigungen gegens eine Familie. Und: «Was gestern Abend passiert ist, kann ich nicht mehr ungeschehen machen und ich werde selbstverständlich die Konsequenzen dafür tragen, dass ich mich für einen kurzen Moment nicht im Griff hatte», schrieb er.