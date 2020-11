Leggings mit Schlag sind die neuen Yogapants

Emma Chamberlain machts vor

Warum die Leggings mit Schlag gerade so beliebt ist? Vermutlich, weil sie das B este aus zwei Welten vereint : Sie i st trendy, aber so bequem wie die engen Yogapants, an denen wir uns mittweile sattgesehen haben . Dass sie gerade jetzt ein Thema sind , zeigt, was uns jetzt wichtig ist: D ass wir in puncto Outfit, jetzt wo wir vermehrt zuhause sind, vor a llem a uf Bequemlichkeit setzen.