Rücktritte im Parlament: Das sind die Zukunftspläne der Politiker

Diese werden heute, am letzten Tag der Herbstsession, verabschiedet.

Heute ist der letzte Tag der Herbstsession des Bundesparlaments . Damit geht eine Amtsperiode zu Ende – am 22. Oktober finden die Gesamterneuerungswahlen statt. 29 National- und acht Ständeräte haben in den letzten Monaten bekanntgegeben, dass sie nicht zur Wiederwahl antreten werden.

Die Abtretenden werden mit einer Rede verabschiedet. Viele von ihnen waren über 20 Jahre im Amt. Unter den zu Verabschiedenden befinden sich viele bekannte Gesichter wie Christa Markwalder, Walter Wobmann, Martin Landolt und Roberto Zanetti. Gegenüber 20 Minuten verraten sie, wie sie auf ihre Zeit im Parlament zurückblicken und was ihre Zukunftspläne sind.

Christa Markwalder wird wieder mehr Cello spielen

Christa Markwalder war seit 2003 für die FDP im Nationalrat. «Ich blicke auf erfolgreiche 20 Jahre im Bundeshaus zurück und gehe mit einem guten Gefühl», sagt sie. Sie sei froh, dass die Individualbesteuerung auf gutem Weg sei oder auch das Projekt, dass nicht nur Ehegatten, sondern auch Kinder neu einen Doppelnamen tragen können. «Negativ bleibt mir natürlich die unfaire Berichterstattung zur sogenannten Kasachstan-Affäre in Erinnerung.»

Walter Wobmann widmet sich seinem Töff

SVP-Nationalrat Walter Wobmann war ebenfalls seit 2003 im Amt. Er habe eine gute Zeit im Bundeshaus gehabt. «Nun ist es an der Zeit, dass Jüngere hier übernehmen», findet der 65-Jährige. Er sei stolz, dass er mit dem Verhüllungsverbot und dem Minarettverbot zwei erfolgreiche Volksinitiativen mitverantworten konnte. «Ausserdem ist es toll, dass die Vignette dank unserem Referendum weiterhin nur 40 Franken kostet.»

Nach seinem Rücktritt bleibe Wobmann aktiv bei Pro Schweiz und der Motorfahrrad-Föderation und ist an vorderster Front dabei bei der «Neutralitätsinitiative». «Privat hoffe ich, dass ich etwas mehr Zeit für Freunde und meinen Töff einsetzen kann.»

Martin Landolt will E-Gitarre spielen lernen

«Ich bin unglaublich dankbar für diese faszinierende Zeit», meint Mitte-Nationalrat Martin Landolt, der seit 2009 im Parlament war und lange die mittlerweile mit der CVP zur Mitte fusionierte BDP präsidierte. Sein persönlicher Höhepunkt in Bundesbern seien die fünf Jahre gewesen, während denen er zusammen mit seiner Tochter in einer WG gelebt habe. «Ebenso habe ich es als grosses Privileg betrachtet, spannende Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen, wie beispielsweise den Dalai Lama im Bundeshaus oder Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Myanmar.»