Internationaler Tag der Mädchen – Lego streicht klassische Rollenbilder

Lego will bei ihren Spielsachen integrativer werden. Darum soll es nicht nur der Bauarbeiter oder die Hausfrau sein. Sondern auch eine Bauarbeiterin.

Lego hat zu diesem Tag eine Studie in Auftrag gegeben.

Der Spielzeughersteller Lego hat eine Studie in Auftrag gegeben, die Unterschiede bei Buben und Mädchen aufzeigt. Die Studie wurde vom «Geena Davis Institute in Gender in Media», einer Organisation, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter und Geschlechteridentitäten auseinandersetzt, durchgeführt. Befragt wurden fast 7000 Kinder im Alter zwischen sechs bis 14 Jahren aus China, Japan, Polen, Russland den USA und weiteren Ländern.