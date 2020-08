Baba 17.08.2020, 14:30

Mein kind hatte auch lego in der nase was nicht rauskam. Arzt hat uns ins spital geschickt weil die dort bessere möglichkeiten haben. Dort wurde uns gesagt man soll NIE abwarten da es von der nase in die Lunge rutschen kann, was dann lebensbedrohlich werden könnte. Sie hatten sehr lange und viele dinge probiert bis man dem kind Schlafmittel geben musste um ihn rauszuholen.