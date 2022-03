«Legt Waffen nieder» – Falscher Selenski sorgt mit Deepfake für Chaos

«Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer!», so beginnt ein Video, das derzeit im Internet dir Runde mach. «Präsident zu sein, ist nicht so einfach gewesen», erklärt die Person, die aussieht wie Wolodimir Selenski weiter. Was dann folgt, passt so gar nicht zum Bild, das vom ukrainischen Präsidenten in den letzten Tagen gezeigt wurde. «Es gibt kein Morgen mehr. Jedenfalls nicht bei mir. Ich schlage vor, ihr packt eure Waffen ein und geht zurück zu euren Familien», heisst es im Video. Aus gutem Grund: Sowohl Bild und Ton sind gefälscht.