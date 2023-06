Das sind die «heissesten Sportlerinnen und Sportler» der Welt

Neymar und Lehmann stehen an der Spitze

Das Ergebnis war eine klare Angelegenheit. So wurde niemand häufiger gesucht als Alisha Lehmann. Zwischen dem Untersuchungszeitraum (Mai 2021 – April 2023) erzielte die Fussballerin von Aston Villa 491’000 Suchanfragen. Lehmann ist die absolute Schweizer Instagram-Königin, hat mehr als 13 Mio. Follower. Tennis-Star Emma Raducanu, die derzeit verletzt ist, klassiert sich auf Rang 2 (360’000). An dritter Stelle ist ebenfalls eine Tennisspielerin. Camila Giorgi schaffte 251’400 Suchanfragen.

Bei den Männern steht Neymar an der Spitze. Der Brasilianer, der bei PSG unter Vertrag steht, erzielte 141’000 Suchanfragen in den letzten zwei Jahren. Damit hat er fast doppelt so viele Anfragen wie Cristiano Ronaldo auf Platz 2 (71’200). Joe Burrow, ein American-Football-Star, schaffte immerhin noch etwas mehr als 60’000 Suchanfragen. Die gesamte Rangliste findest du in den jeweiligen Bildergalerien.